Detenidas cinco personas en Irun tras irrumpir en una vivienda, golpear a su morador y robarle

Comisaría de Irun - SEGURIDAD

SAN SEBASTIÁN 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este viernes en Irun (Gipuzkoa) a una mujer y cuatro hombres por su implicación en un delito de robo con violencia y allanamiento en vivienda habitada. Las personas detenidas irrumpieron en una casa y golpearon a su morador mientras le sustraían la cartera con documentación, dinero y otros objetos personales.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la mujer, que era conocida de la víctima, se presentó en su vivienda sobre las cuatro y media de la madrugada del viernes, y, tras pulsar el timbre y abrirle la puerta, los cuatro varones que acompañaban a la mujer accedieron al interior por la fuerza.

El morador fue golpeado y se quedó aturdido en el suelo, sin capacidad para reaccionar. Tras recuperar el conocimiento se percató de que los asaltantes le habían sustraído la cartera con su documentación y dinero, un anillo de oro y otros objetos personales.

La víctima, de 59 años, puso en conocimiento de la Ertzaintza lo ocurrido y, una vez conocidas las características de los autores del robo, la mujer y los cuatro hombres fueron localizados por los agentes de la Ertzaintza poco después en una céntrica calle de Irun.

Al percatarse de la presencia policial, intentaron huir, pero fueron interceptados y detenidos por su participación en un delito de robo con violencia. La mujer portaba en su bolso la cartera con la documentación y el dinero denunciados, objetos restituidos a su propietario.

Los cuatro jóvenes arrestados, con edades comprendidas entre los 21 y 28 años, y la mujer, de 39 años, han sido puestos este sábado a disposición judicial, donde se ha determinado el ingreso en prisión de los cinco detenidos.