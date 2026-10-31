Detenidas cinco personas en Vitoria por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal

Dinero, móviles, drogas y arma ocupados - SEGURIDAD

VITORIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este viernes a tres hombres y dos mujeres en Vitoria-Gasteiz acusados de un delito continuado de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, tras un operativo que concluyó con la entrada y registro de dos viviendas en el que se ocuparon sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, llaves de vehículos de alta gama y un arma de fuego simulada.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos se remontan a julio de 2025, en una calle del barrio Coronación de Vitoria-Gasteiz, cuando agentes de la Ertzaintza identificaron a un hombre en la vía pública tras observar que compraba cocaína a otro que, al advertir la presencia policial, se dio a la fuga.

Desde entonces se estableció un dispositivo de vigilancia en el que se constató un trasiego continuo de consumidores de sustancias estupefacientes que accedían a un portal y salían pocos minutos después de adquirir la droga. Los investigadores pudieron identificar la vivienda a la que los compradores acudían, un piso en el que residía una pareja junto a un hijo menor de edad.

A raíz de las vigilancias establecidas en este domicilio, se observó que un varón y sus dos hermanos llevaban a cabo las tareas venta de las sustancias y vigilancia, de las que en ocasiones era testigo el menor.

Los implicados utilizaban una segunda vivienda del Casco Viejo y frecuentaban una peluquería del barrio Coronación. Estas personas, que no realizaban actividad laboral alguna, llevaban un alto nivel de vida, ya que eran propietarios de dos vehículos de alta gama y miembros del entorno familiar eran titulares de varios inmuebles de la capital alavesa.

ENTRADA EN DOS VIVIENDAS

Tras solicitar un mandamiento judicial, en la mañana del viernes se procedió a la entrada y registro de las dos viviendas, en las que también tomaron parte miembros de la Unidad Canina de la Ertzaintza.

En la primera de ellas, sita en el barrio Coronación, se detuvo a un hombre de 50 años y a su pareja, una mujer de 42, ambos acusados de un presunto delito continuado contra la salud pública y un delito de pertenencia a organización criminal. Al hombre le constan tres investigaciones previas por la Ertzaintza relacionadas con el tráfico de drogas y una por lesiones, mientras que a la mujer le constan veintidós por delitos contra el patrimonio.

En el registro se hallaron en total unos 53 gramos de sustancia estupefaciente, parte de ella preparada para su venta, y dos llaves de dos vehículos de alta gama que fueron ocupados posteriormente.

En la segunda vivienda, situada en el Casco Viejo, fueron detenidos un hombre de 57 años, hermano del primer detenido, y su pareja, una mujer de 44 años. Los dos están acusados de pertenencia a organización criminal y un delito continuado contra la salud pública.

Sobre el hombre constan dos investigaciones previas por tráfico de drogas y una por delito contra el patrimonio, mientras que a la mujer diez investigaciones por delitos contra el patrimonio. Durante el registro de su domicilio se incautaron múltiples evidencias siendo las más reseñables 8.640 euros en metálico, más de 30 litros de aceite presuntamente receptados y un arma de fuego simulada.

El tercer hombre, de 44 años y hermano de los otros dos, fue arrestado poco después cuando caminaba por el barrio Coronación acusado de los mismos delitos que el resto de los detenidos. Carece de antecedentes con la Ertzaintza.

Los detenidos han sido conducidos a dependencias policiales donde permanecerán hasta su puesta a disposición judicial, mientras que el hijo menor ha sido puesto bajo el amparo de los servicios sociales correspondientes.