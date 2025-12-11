Detenidas cuatro personas en Bilbao por vender droga en dos 'narcopisos'

Material incautado por la Ertzaintza - ERTZAINTZA

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta semana, en dos operativos antidroga, a dos hombres y dos mujeres que regentaban dos 'narcopisos' en el barrio de Iralabarri, en los que se han incautado diferentes cantidades de cocaína, heroína, speed y marihuana, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Bizkaia de la Ertzaintza comenzó en el mes de octubre una investigación a raíz de las quejas vecinales en torno a dos domicilios en los que se había percibido un aumento de la afluencia de personas "vinculadas al mundo delincuencial".

Las pesquisas realizadas permitieron determinar que estas viviendas se dedicaban a la venta de drogas, de modo que, este pasado martes, se procedió al arresto de una pareja, de 43 y 34 años, por sendos delitos de tráfico de drogas.

En el registro que se efectuó en su residencia se incautaron 100 gramos de cocaína, 120 gramos de sulfato de anfetamina speed, 100 gramos de heroína y 400 gramos de marihuana preparados para su distribución. Además, se ocuparon un revólver con munición, un táser, balanzas de precisión y 15.000 euros en metálico.

OTROS DOS DETENIDOS

El miércoles, los agentes detuvieron también por tráfico de drogas a una segunda pareja, de 53 y 54 años, en una vivienda cercana y, en esta ocasión, se incautaron 60 dosis de cocaína y un paquete con cogollos de marihuana.

Según ha explicado Seguridad, las cuatro personas detenidas, que cuentan con antecedentes policiales, serán puestos a disposición judicial este jueves.