Detenido tras agredir con un cuchillo al responsable de un bar de Bergara

BILBAO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada a un hombre acusado de un delito de lesiones después de que atacara con un cuchillo al responsable de un local hostelero de Bergara (Gipuzkoa), donde ya había protagonizado incidentes, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El suceso se ha producido a las tres y veinte de esta madrugada de en un bar del centro de Bergara. El responsable del establecimiento se ha negado a servirle una consumición a un cliente y le ha advertido de que tenía vetado el acceso a su local, ya que había protagonizado numerosos incidentes con anterioridad.

En un momento el cliente ha sacado un cuchillo y ha arremetido contra el hostelero, que ha forcejeado con el agresor sufriendo un corte en una de sus manos. Al salir del bar apresuradamente ha lesionado con el arma a otro cliente y testigo del incidente en un hombro causándole un pequeño corte.

Varios recursos de la Ertzaintza se han trasladado al lugar y han iniciado la búsqueda del sospechoso que ha sido localizado poco después en otro local hostelero de la zona donde han procedido a su arresto. En un registro al sospechoso, han localizado el cuchillo utilizado oculto entre su ropa.

El detenido, un hombre de 55 años, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias, y será puesto a disposición judicial en las próximas horas.