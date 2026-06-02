Detenido por amenazar con un cuchillo a su pareja en presencia de sus hijos menores en una vivienda de Vitoria

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VITORIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado lunes por la tarde a un varón, de 47 años, como presunto autor de un delito de amenazas, en el ámbito de la violencia de género, tras insultar y amenazar de muerte con un cuchillo a su pareja en presencia de sus hijos menores de edad.

Según ha informado la Guardia Urbana, los hechos se produjeron sobre las 17.00 horas cuando un aviso por emisora de la Central de Operaciones alertó a las patrullas de que, en un domicilio del barrio de Coronación, se estaban escuchando gritos e insultos.

La patrulla que se dirigió al lugar fue recibida por una mujer con sus hijos menores. Esta manifestó que su exmarido se había presentado en su vivienda y le había insultado y amenazado de muerte con un cuchillo. Tras escuchar asimismo los policías el testimonio de un testigo, localizaron minutos después al hombre, que había huido, y procedieron a su detención.