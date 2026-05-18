Detenido por amenazar con varios cuchillos a su compañero de piso en Vitoria-Gasteiz

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VITORIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a primera hora de la mañana del pasado viernes a un varón, de 32 años, como presunto autor de un delito de amenazas de muerte con arma blanca, tras amenazar con varios cuchillos a su compañero de piso.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos se produjeron sobre las 7.30 horas cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en el barrio de Coronación fue requerida por un ciudadano a su paso por la confluencia de las calles Cruz Blanca y Domingo Beltrán.

Este manifestó que un compañero de piso estaba fuera de sí y le había amenazado con un cuchillo, por lo que se dirigieron junto al demandante a la vivienda y, tras ordenar al varón que saliera de su habitación, se entrevistaron con él.

Una vez recabada su versión, la de la víctima y la de otros inquilinos, pudieron confirmar que el primero había cogido un par de cuchillos de la cocina y había amenazado al otro después de haber agredido también a su propia pareja, que no estaba en el lugar. En vista de todo ello y, tras localizar ambos cuchillos en la habitación del presunto autor de los hechos, los agentes procedieron a su detención.