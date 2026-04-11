Detenido por apuñalar a un hombre tras una discusión en un bingo de Bilbao

Archivo - Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha sido detenido en Bilbao por intento de homicidio tras asestar tres puñaladas a un hombre que resultó herido de gravedad durante una discusión en un bingo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos se produjeron el pasado jueves, pasadas las diez de la noche, en un bingo del centro de Bilbao. Dos personas comenzaron a discutir y a golpearse mutuamente en el interior del establecimiento, tras lo se desplazaron hasta el exterior, momento en el que uno de los hombres propinó al otro dos puñaladas en la espalda y una, de mayor gravedad, en la zona del abdomen.

Alertadas por varias llamadas, patrullas de la Ertzaintza acudieron al lugar, pero estas personas no estaban ya allí. La víctima se encontraba en las inmediaciones, en el suelo, y fue asistida en un primer momento por los agentes, que taponaron una de sus heridas hasta la llegada de los sanitarios, que lo estabilizaron. Después fue trasladado en estado grave al hospital de Cruces.

Los ertzainas hablaron con un testigo de los hechos que identificó al presunto autor, si bien no pudo ser localizado. Además, uno de los agentes encontró la navaja con la que presuntamente se había realizado el ataque, que estaba ensangrentada y tirada al lado de un contenedor próximo al lugar de la agresión, por lo que procedió a su ocupación.

La Policía Vasca inició una investigación, en el marco de la cual este pasado viernes, sobre las 19.20 horas, se encontró en el Casco Viejo de la capital vizcaína al autor de los hechos, que portaba un destornillador en la mano y la ropa ensangrentada.

Tras identificarse los agentes como ertzainas, el hombre tiró la herramienta al suelo y se procedió a su detención acusado de un delito de intento de homicidio. El detenido, de 23 años y con antecedentes policiales, fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y posteriormente será puesto a disposición judicial.

Por su parte, la víctima, de 31 años, continúa ingresada en el hospital de Cruces en una situación estable, sin que corra peligro su vida, ha explicado Seguridad.