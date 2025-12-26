Detenido el autor de un robo de un móvil con violencia en Vitoria-Gasteiz

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un joven como presunto autor del robo de un móvil a mediados del mes de diciembre en Vitoria-Gasteiz. El arrestado, con antecedentes por este tipo de hechos, abordó por la espalda a su víctima en la vía pública y le sustrajo su teléfono móvil tras tirarle al suelo.

En un comunicado, la policía autonómica ha explicado que en la tarde del pasado 14 de diciembre se personó en la Ertzain-etxea de la capital alavesa un vecino de la localidad, de 48 años de edad, para denunciar un robo con violencia sufrido esa misma mañana cuando caminaba por el barrio de Txagorritxu.

El denunciante manifestó que hacia las 7.30 horas un joven le abordó por la espalda presionándole fuertemente el cuello cayendo ambos al suelo. El autor, le sustrajo su teléfono móvil y huyó del lugar.

Según ha trasladado, horas después del robo y antes de la interposición de la denuncia, la Ertzaintza identificó a un hombre, de 22 años, sin domicilio conocido y con antecedentes por robo, tumbado en un banco de la vía pública. En el registro corporal realizado por los ertzainas, le ocuparon un teléfono móvil ante su posible procedencia ilícita.

Los agentes mostraron al denunciante el teléfono incautado, siendo su teléfono robado. En la mañana de este pasado jueves, la Ertzaintza localizó al presunto autor del robo que fue detenido acusado de un robo con violencia. El arrestado permanece en dependencias policiales hasta a la espera de su puesta a disposición judicial.