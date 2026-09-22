Detenido en Balmaseda por hurtar nueve móviles en Zalla

Móviles robados - ERTZAINTZA

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años de edad fue detenido este pasado lunes en Balmaseda (Bizkaia), acusado del hurto de nueve teléfonos móviles en el polideportivo del municipio vecino de Zalla, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos se iniciaron pasadas las 20.00 horas de este pasado lunes, cuando la Ertzaintza recibió el aviso de la Policía Local de Zalla informando de la sustracción de varios terminales telefónicos a usuarios del polideportivo municipal. Asimismo, el cuerpo local facilitó la geolocalización en Balmaseda de uno de los dispositivos sustraídos.

Una vez personada una patrulla en el lugar que indicaba el posicionamiento del teléfono, los recursos policiales entablaron contacto con un sospechoso. Al simular los agentes que abandonaban la zona, observaron cómo el individuo extraía una mochila oculta tras un muro cercano y subió a un autobús para abandonar la localidad.

El sospechoso fue interceptado por la patrulla en el interior del vehículo antes de que este iniciara la marcha. En el registro posterior de la mochila, los agentes localizaron nueve teléfonos móviles de presunta procedencia ilícita.

Ante tales evidencias, se procedió a la detención del hombre por un delito de hurto. El arrestado, que ha sido detenido en otras 28 ocasiones por hechos similares, fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes. Una vez finalizadas, ha sido puesto a disposición judicial. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación a fin de devolver los teléfonos a sus legítimos propietarios.