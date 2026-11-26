Una agente de la Ertzaintza - UNANUE-EUROPA PRESS

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 24 años de edad, fue detenido el pasado viernes en Bilbao, tras ser identificado por la Ertzaintza y comprobar que sobre él constaba en vigor una requisitoria judicial europea de búsqueda, detención y extradición, emitida por Francia por su relación con un delito de homicidio, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El pasado viernes, sobre las 13.00 horas, un recurso de la Ertzaintza procedió a la identificación del conductor de un vehículo, tras verse implicado en un accidente sin heridos con un vehículo policial en el barrio de Deusto.

El hombre, primeramente, presentó un pasaporte de un país latinoamericano con otra identidad, pero tras realizar las oportunas comprobaciones, se pudo confirmar su identidad real, comprobando que tenía pendiente una requisitoria judicial europea de búsqueda, detención y extradición, emitida por Francia por su relación con un delito de homicidio.

Tras su arresto, el detenido, de 24 años y procedencia europea, fue trasladado al Juzgado de Guardia de Bilbao. Al haber presentado un pasaporte no correspondiente a su verdadera identidad, también se le han abierto diligencias como investigado por un presunto delito de usurpación de estado civil.