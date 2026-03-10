Detenido en Bilbao por intentar robar un móvil y rociar con spray pimienta a dos personas

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha sido detenido este pasado lunes en Bilbao tras intentar sustraer un teléfono móvil y, al no conseguirlo, rociar a dos personas con un spray pimienta, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Pasadas las 12.30 horas de este lunes, una patrulla de paisano de la Ertzaintza que se encontraba en el barrio de San Francisco de la capital vizcaína observó un forcejeo entre varias personas. Tras identificarse como agentes de la Ertzaintza, los agentes preguntaron por lo ocurrido, con el fin de esclarecer lo sucedido.

Al parecer, dos hombres se encontraban caminando cuando un individuo habría tratado de sustraer a uno de ellos su teléfono móvil. Ambos trataron de evitar el robo y fueron rociados por el autor de los hechos con un spray pimienta.

Las dos víctimas, de 30 y 36 años, presentaban la cara enrojecida y los ojos llorosos como consecuencia del ataque, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un centro sanitario, según ha explicado Seguridad.

Ante estas evidencias la patrulla procedió a la detención del hombre, de 28 años, que cuenta con antecedentes por este tipo de hechos, por un delito de robo con violencia. Posteriormente, fue conducido a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y, finalmente, quedó a disposición del Juzgado de guardia de Bilbao.