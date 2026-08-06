Detenido en Bilbao tras pagar una reserva en un hostal con una tarjeta robada y entrar en otra habitación

Dependencias de la Ertzaintza en Bilbao - ERTZAINTZA

BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años de edad ha sido detenido en un hostal de Bilbao acusado de los delitos de estafa y allanamiento después de pagar una reserva con una tarjeta de crédito robada y entrar en una habitación que no era la suya, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.45 horas de este pasado miércoles en un hostal del barrio bilbaíno de Indautxu. Un empleado del establecimiento recibió la llamada de un particular alertando de que se había hecho un cargo a su tarjeta de crédito en ese establecimiento y que la tarjeta había sido robada esa misma mañana en San Sebastián.

Hasta el lugar se desplazaron varios recursos de la Ertzaintza, que recabaron información sobre lo ocurrido. Al percatarse de la presencia policial, el cliente que había hecho el pago con la tarjeta sustraída tiró a una papelera dos tarjetas de crédito, a nombre de la víctima del robo, y se introdujo en otra habitación que no estaba a su nombre.

Los agentes identificaron al sospechoso, un hombre de 39 años, y le informaron de que iba a ser detenido por los presuntos delitos de estafa y allanamiento. El arrestado fue llevado a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y, una vez finalizadas, pasará a disposición judicial.