Detenido un conductor en Hernani al dar positivo en drogas y localizarle más de 100 gramos de estupefacientes

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este sábado en Hernani (Gipuzkoa) a un joven de 21 años por un presunto un presunto delito contra la salud pública. Tras dar positivo en la prueba indiciaria de drogas en un control, se localizaron en su coche diversas sustancias estupefacientes, hasta un total de 110 gramos, y elementos para su distribución.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar en el polígono Akerregi hacia las 19.30 horas. En dicho dispositivo, los agentes dieron el alto a un vehículo y procedieron a realizar a su conductor una prueba de detección de drogas, con resultado positivo.

Seguidamente, el recurso policial realizó un registro del coche donde se localizaron un tarro de cristal y una caja, en cuyo interior había diversas sustancias: 23 gramos, supuestamente de cocaína, 11 gramos de sulfato de anfetamina o speed y 76 gramos de hachís. Además, había elementos para su distribución, una báscula de precisión, trozos de plástico cortado y alambre para el cierre de las monodosis.

Los agentes ocuparon las evidencias y procedieron a la detención del joven, de 21 años, por un presunto delito de tráfico de drogas. También se le propondrá para una sanción administrativa por el positivo arrojado en la prueba durante el control. Al finalizar las diligencias en la Ertzainetxea, la persona arrestada ha sido puesta este domingo a disposición del Juzgado de Guardia de Donostia/San Sebastián.