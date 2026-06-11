Detenido cuado trataba de hacer llegar cocaína a un interno de la prisión de Martutene en San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este pasado miércoles en San Sebastián a un hombre, de 45 años, cuando intentaba introducir droga en la prisión de Martutene de la capital guipuzcoana durante la visita a un interno. Al presunto traficante le fueron incautados 10 gramos de cocaína.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, a las seis de la tarde de este pasado miércoles el personal de seguridad del Centro Penitenciario de Gipuzkoa comunicó a la Ertzaintza que habían localizado varios envoltorios con una sustancia en polvo blanca en el interior de un paquete con ropa que un visitante pretendía entregar a un interno.

Los agentes que se personaron de inmediato en la prisión pudieron confirmar que la sustancia que había tratado el sospechoso de facilitar al preso era cocaína, siéndole incautados un total de 10 gramos.

Por ello, y tras realizar las necesarias verificaciones, este fue detenido como autor de un presunto delito de tráfico de drogas. Seguidamente, el arrestado, de 45 años, fue trasladado a dependencias policiales con el fin de llevar a cabo las oportunas diligencias, para después quedar a disposición de la Autoridad Judicial.