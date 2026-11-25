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SAN SEBASTIÁN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 34 años de edad, fue detenido este pasado martes en Elgoibar (Gipuzkoa), acusado de intento de homicidio, tras agredir con un cuchillo a otro varón que resultó herido en el cuello en el transcurso de un enfrentamiento con varias personas en su domicilio, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Alrededor de las cinco de la tarde de este pasado martes, la Ertzaintza tuvo conocimiento de que un hombre había resultado herido tras un altercado entre varias personas en una vivienda de Elgoibar.

Para contrastar esta información, varios agentes acudieron al Hospital de Mendaro y allí pudieron confirmar que, efectivamente, había un herido por arma blanca con una lesión en la tráquea y que iba a ser trasladado al Hospital Donostia para ser intervenido quirúrgicamente.

Por otro lado, varias dotaciones policiales acudieron al domicilio de Elgoibar donde, presumiblemente, se habían producido los hechos. Según se pudo determinar, la víctima, de 39 años, había acudido acompañado por otros dos varones, al parecer, provistos de armas blancas a la residencia de quien a la postre fue su agresor, produciéndose una disputa en la que sufrió las graves lesiones mencionadas.

El presunto autor de la agresión, de 34 años, se encontraba en el lugar y se procedió a su arresto por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Asimismo, tanto al herido, que cuenta con una detención anterior, como a sus dos acompañantes, de 33 y 49 años, se les han abierto diligencias como investigados por amenazas con arma blanca. Una vez finalizadas las diligencias oportunas en dependencias policiales, el detenido será puesto a disposición judicial.