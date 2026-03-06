Detenido en Erandio por golpear en la cabeza y cara a un varón para robarle el bolso con la cartera y el móvil

Archivo - La Ertzaintza investiga el atropello de un menor en la localidad alavesa de Labastida - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven, de 29 años, fue detenido este pasado jueves en Erandio (Bizkaia) acusado de un delito de robo con violencia y lesiones ocurrido en febrero, tras golpear a otro varón en la cabeza y en la cara para robarle el bolso con la cartera y el móvil. La víctima sufrió fractura nasal, por lo que tuvo que ser asistido en un centro hospitalario, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El robo tuvo lugar el pasado día 19 de febrero en Leioa. La víctima, un joven de 22 años, fue abordado por una persona que le agarró del cuello y le tiró al suelo. Tras ser inmovilizado, el agresor le propinó golpes en la cabeza y en la cara y le sustrajo el bolso en el que llevaba el teléfono móvil y la cartera.

Como consecuencia de los golpes recibidos, la víctima presentaba fractura nasal, diversas lesiones y hematomas en cara y cabeza, siendo necesaria la atención en un centro sanitario. A través del dispositivo de localización de telefonía, la víctima pudo recuperar su móvil, que se encontraba abandonado en una papelera.

Tras denunciar lo acontecido en dependencias policiales de la Ertzaintza, recursos de investigación, con la colaboración de las policías locales de Leioa y Erandio, consiguieron identificar al presunto autor, que fue detenido este pasado jueves en esa última localidad.

El arrestado, un hombre de 29 años de edad, con antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial el durante la tarde de este pasado jueves.