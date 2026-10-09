Detenido en Ermua (Bizkaia) por una agresión sexual a una joven en Arrasate

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un individuo de 33 años ha sido detenido este viernes en Ermua (Bizkaia), por orden judicial, después de que fuera arrestado y puesto a disposición judicial el pasado martes por su supuesta implicación en una agresión sexual a una joven registrada en el municipio guipuzcoano de Arrasate.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza ha procedido esta tarde al arresto del sospechoso, en base a una requisitoria judicial de Búsqueda, Detención y Personación emitida por un Juzgado de Bergara.

La agresión sexual a una menor ocurrió durante la noche del pasado sábado en la celebración de Maritxu Kajoi, en Arrasate.