Detenido un hombre de 22 años e investigada su pareja por un presunto delito de agresiones mutuas en Vitoria

Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron este pasado jueves al mediodía a un varón, de 22 años, como presunto autor de un delito de lesiones, en el ámbito de la violencia de género, y ha abierto una investigación sobre su pareja por un presunto delito de lesiones mutuas.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos sucedieron sobre las 12.00 horas cuando una llamada al 092 alertó de una fuerte discusión en un domicilio del barrio de Sansomendi.

Los policías llegaron al lugar y se entrevistaron con testigos, así como con la pareja que había discutido y se habían agredido mutuamente en presencia de su bebé, presentando ambos lesiones. El hombre fue detenido y la mujer, que se quedó a cargo del hijo de ambos, resultó investigada por los mismos hechos.