Detenido un hombre de 31 años en Vitoria-Gasteiz por vulnerar una orden de alejamiento

VITORIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años de edad ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por un presunto delito de quebrantamiento de condena, al ser descubierto en compañía de una mujer respecto a la que tenía una orden de alejamiento.

Los hechos sucedieron sobre las cinco de la tarde de este pasado lunes en el transcurso de un control de alcoholemia y documentación, en el que a la hora de identificar a los ocupantes de un vehículo formados por un hombre y una mujer, los agentes comprobaron que el conductor tenía una prohibición de comunicación y acercamiento a la mujer que se encontraba junto a él.

Tras constatar el quebrantamiento de condena procedente de un juzgado de Vitoria-Gasteiz, los agentes detuvieron al hombre, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.