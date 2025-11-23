Detenido un hombre de 32 años en San Sebastián como autor de una agresión a su pareja y a los agentes que lo detuvieron

SAN SEBASTIÁN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha sido detenido la madrugada de este domingo en San Sebastián, acusado de agredir a su pareja y de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, tras golpear a los ertzainas que han procedido a su arresto.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han tenido lugar minutos antes de las cuatro y media de la madrugada de este domingo, cuando un particular ha dado aviso al 112 de que un hombre estaba golpeando a una mujer en la Avenida Julio Urkijo de la capital guipuzcoana.

La patrulla encontró en la vía pública a un joven que tenía arrinconada a una chica contra la pared y que estaba obligándola a inclinarse agarrándola del pelo. Los agentes procedieron a separar a las dos personas, pero el varón mostró una actitud muy violenta, profiriendo también insultos y amenazas, y ha arremetido contra los ertzainas, por lo que ha sido necesaria la intervención de varios de ellos para poder reducirlo, han informado las mismas fuentes.

Posteriormente, la víctima fue acompañada a un centro médico para ser asistida y, asimismo, dos agentes acudieron a una mutua para recibir atención sanitaria. El detenido, de 32 años, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.