Detenido un hombre 47 años por agredir a su esposa en presencia de sus hijos menores de edad

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VITORIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron el pasado domingo a un hombre de 47 años por agredir a su esposa en presencia de sus hijos e hijas menores de edad.

Según el comunicado de la Policía publicado este lunes, el hombre ha sido acusado como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Los hechos ocurrieron poco después de las 11.30 horas cuando una llamada al 092 alertó a los agentes de una fuerte discusión en un domicilio del barrio de Desamparadas.

Una patrulla se desplazó rápidamente al lugar donde se entrevistaron con las partes que relataron que el acusado había agredido a su esposa en presencia de sus hijos e hijas, que son menores de edad. Los agentes, en vista de las declaraciones de ambas partes y de las lesiones que observaron en la víctima, detuvieron al investigado.