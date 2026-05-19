Detenido un hombre en Basauri (Bizkaia) por tenencia ilícita de un arma de fuego

Imagen del arma incautada. - ERTZAINTZA

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre fue detenido este martes en la localidad vizcaína de Basauri acusado de tenencia ilícita de un arma corta de fuego que llevaba en el vehículo que conducía, según ha informado el departamento vasco de Seguridad en un comunicado.

Los hechos ocurrieron hacia las 20.40 horas de este martes en el barrio Pozokoetxe de Basauri y la Ertzaintza fue requerida para personarse en una calle de dicho barrio, ya que dos vehículos impedían la circulación de un tercero al que tenían rodeado.

A la llegada de las patrullas de la Policía Autonómica, el vehículo que, presuntamente, había sido retenido fue interceptado por los agentes, quienes identificaron a su conductor, un hombre de 28 años de edad.

Preguntado por lo ocurrido, manifestó que se trataba de un problema familiar que ya había sido resuelto y que tuvo lugar en la vía pública. Los agentes procedieron a realizar un registro corporal del implicado y a inspeccionar el vehículo, lo que permitió localizar sobre los asientos traseros una riñonera, en cuyo interior se encontraba un arma corta de 9 mm y un cargador con siete proyectiles.

Ante estos hechos, y tras comprobar que el identificado carecía de la licencia de armas pertinente, fue detenido acusado de un delito de tenencia ilícita de armas y conducido a dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.