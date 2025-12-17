Detenido un hombre por forzar con unas tenazas las máquinas expendedoras de 'tickets' de un parking de Vitoria-Gasteiz

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a primera hora de este pasado martes a un varón de 21 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, tras forzar con unas tenazas las puertas de la garita y las máquinas expendedoras de 'tickets' de un parking.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos ocurrieron sobre las 7.00 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a un parking interior de la calle Francia, ya que un varón que portaba unas tenazas había tratado de forzar las puertas de la garita y las máquinas expendedoras de tickets.

La patrulla comprobó en el lugar que tanto la puerta como las máquinas presentaban signos de haber sido forzados y restos de pintura azul. Asimismo, se entrevistó con una responsable de seguridad, quien les informó de que había observado los hechos a través de las cámaras de videovigilancia.

Los agentes radiaron por emisora la descripción del varón y otra patrulla lo localizó por las inmediaciones y le dio el alto. Tras proceder a su identificación, le realizó un cacheo superficial encontrando, escondida entre sus ropas, una barra de uñas de color azul. A la vista de lo anterior y de las pruebas encontradas, los agentes procedieron a su detención.

Posteriormente, se revisaron los fotogramas de las cámaras de seguridad y se observó que, junto al detenido, había un segundo varón, por lo que se trasladó dicha información al resto de patrullas. Una de ellas localizó a un varón que coincidía plenamente con la descripción facilitada. Los agentes se entrevistaron con él y le informaron de su condición de investigado por su posible participación en los hechos.