Detenido a un hombre y a una mujer por su implicación en el robo a un viandante en el barrio de Bilbao la Vieja

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este pasado martes en Bilbao a un hombre y a una mujer por su implicación en el robo a un viandante, al que colocaron un objeto punzante en la espalda, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Poco antes de la tres de la tarde de este martes, un particular solicitó presencia en la calle Cortes de la capital vizcaína, ya que había sido víctima de un robo.

Según explicó a los ertzainas que le atendieron, una desconocida se acercó a hablarle y, mientras conversaba con ella, un hombre se aproximó por detrás y le puso un objeto punzante en la espalda.

A continuación, el hombre le quitó la cartera y le extrajo el dinero que portaba en ella y se la devolvió, para seguidamente abandonar el lugar. La víctima, poco después, vio juntos, tanto a la mujer como al autor del robo, en una plaza próxima.

Las patrullas iniciaron la búsqueda de los dos sospechosos y fueron localizados en la zona, por lo que procedieron a su arresto. Al varón, de 50 años, se le ocuparon unas tijeras que, presumiblemente, empleó en la comisión del robo. La segunda implicada era una chica, de 27 años.

Los detenidos, con numerosos antecedentes policiales en su mayoría por delitos contra el patrimonio, fueron puestos este martes por la tarde a disposición judicial.