Detenido un hombre en Vitoria-Gasteiz por agredir a su pareja y echarla de su vivienda

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a un varón de 31 años como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja, en el ámbito de la violencia de género, tras agredirla y echarla a la calle.

Según ha trasladado este cuerpo policial, los hechos se han producido sobre la 1.00 horas cuando una patrulla ha sido requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a una vivienda del barrio de El Anglo, donde una mujer refería haber sido echada de casa por su marido.

Al llegar los agentes al lugar, se entrevistaron con la víctima que se encontraba en pijama, en la calle, y les manifestó haber sido agredida en varias ocasiones, además de presentar lesiones en varias partes del cuerpo. Los policías subieron al domicilio, donde localizaron al agresor para detenerlo.