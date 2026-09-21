Detenido un hombre en Vitoria-Gasteiz por impedir el paso y abalanzarse contra un coche patrulla

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VITORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvo este pasado domingo a un varón, de 35 años, por atentar contra agentes de la autoridad, al impedir el paso de un coche patrulla y abalanzarse contra el vehículo.

La Guardia Urbana ha trasladado que los hechos se produjeron sobre las 11.00 horas, cuando el hombre se cruzó al paso de una patrulla que circulaba por la calle Dato y, al detenerse el vehículo, se arrojó sobre el coche.

Cuando los agentes intentaron identificarlo para denunciarlo y realizarle un registro superficial "por falta de respeto a agentes de la autoridad y por obstaculizar la labor policial", adoptó una actitud agresiva y arremetió contra los policía, por lo que fue detenido.

Por otra parte, la Policía Local detuvo también a una mujer, de 29, también por atentar contra agentes de la autoridad. En este caso, el arresto se produjo el pasado sábado por la tarde en su propio domicilio cuando, durante una intervención por problemas de convivencia con su familia, se alteró y agredió a una de las agentes intervinientes.