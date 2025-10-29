Detenido tras intentar robar en un establecimiento de Barakaldo y esgrimir una pistola simulada durante su huida

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 55 años de edad, fue detenido este pasado martes en el Valle de Trápaga-Trapagaran (Bizkaia), acusado de un delito de robo con intimidación, tras ser sorprendido por un trabajador cuando robaba en un centro comercial de Barakaldo y esgrimir una pistola de aire comprimido mientras emprendía la huida, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Patrullas de la Ertzaintza se movilizaron este pasado martes, sobre las 19.00 horas, hacia un centro comercial de Barakaldo, donde trabajadores del lugar habían observado a un hombre que portaba supuestamente un arma corta y abandonaba las instalaciones por una rampa trasera.

Los recursos policiales se dispusieron a buscar a la persona sospechosa, además de recabar información sobre lo ocurrido en el centro comercial.

Al parecer, el varón accedió a uno de los establecimientos de hostelería del centro y trató de sustraer en el vestuario y en las cajas registradoras. Un empleado le sorprendió y se inició un forcejeo, durante el cual el ladrón extrajo un arma corta de su cintura. En ese momento, el trabajador, atemorizado, dejó que el varón emprendiera la huida con el arma en la mano en dirección al aparcamiento.

La búsqueda del autor de los hechos se extendió hacia el cercano barrio de Ugarte, en el municipio del Valle de Trápaga-Trapagaran, donde la persona trató de ocultarse en un callejón.

Al ver a la patrulla policial, el hombre arrojó al suelo una pistola y trató de huir corriendo, hasta que los ertzainas le dieron alcance y procedieron a detenerle por un delito de robo con intimidación. El arma recogida del suelo era una pistola simulada de aire comprimido.

El detenido, de 55 años y con amplios antecedentes delictivos por delitos contra el patrimonio, ha sido puesto esta mañana a disposición del juzgado de Barakaldo tras finalizar las diligencias en la comisaría de Sestao.