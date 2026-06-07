Un detenido y un investigado tras asestar dos navajazos al responsable de un local en Irun

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SAN SEBASTIÁN 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detenido a una persona y ha abierto diligencias a otra como investigada por su implicación en un delito de lesiones graves cometido contra el responsable de un establecimiento de Irun. El detenido le asestó un navajazo en el abdomen y otro en el brazo y la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de forma urgente.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos ocurrieron durante la mañana de este pasado sábado en en el interior de un establecimiento ubicado en el barrio irundarra de Behobia.

El responsable del local fue abordado por varias personas, una de las cuales le asestó un navajazo en el abdomen y otro en el brazo. La víctima, de 40 años, fue evacuada a un centro hospitalario donde fue intervenida de urgencia debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Los implicados en la agresión huyeron en dos vehículos, aunque uno de ellos fue interceptado por otro trabajador del local en una gasolinera cercana. Este retuvo a los dos ocupantes hasta la llegada de patrullas de la Ertzaintza, que detuvieron a la persona que supuestamente asestó el navajazo a la víctima e imputó al segundo como colaborador de la agresión.

El arrestado, de 22 años, fue trasladado a dependencias policiales donde permanece a la espera de ser puesto a disposición judicial. El imputado de 21 años, tendrá que comparecer ante el juez cuando sea citado.