Detenido en Irun (Gipuzkoa) por agredir a un hombre en el abdomen con un cuchillo tras una discusión

SAN SEBASTIÁN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un hombre, de 34 años, acusado de agredir con la hoja de un cuchillo a otro tras mantener una discusión en el centro de Irun (Gipuzkoa). La víctima sufrió una herida en el abdomen y tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario. Dos personas más han sido investigadas en los hechos por un presunto delito de encubrimiento.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el incidente se produjo a las diez de la noche del pasado miércoles, cuando varios testigos alertaron a la Ertzaintza de un apuñalamiento en las inmediaciones de una tienda de golosinas del Casco Viejo de la ciudad fronteriza.

Los recursos policiales que se trasladaron al lugar comprobaron que personal sanitario atendía a la víctima, un hombre que presentaba una herida sangrante en el abdomen. Los agentes contactaron con la pareja del agredido, testigo de los hechos, quien denunció que un hombre había abordado a su marido a la salida del local y, tras discutir con él, le había atacado con un cuchillo.

Mientras atendían a la víctima, los ertzainas se acercaron hasta un portal donde, según varios testigos, se encontraba el presunto agresor. Tras identificar al sospechoso procedieron a su arresto, acusado de un delito de lesiones con arma blanca.

En el lugar se recogió el arma utilizada, una hoja de un cuchillo, que una patrulla de la Policía Nacional, que había acudido al incidente, había localizado en el alféizar de una ventana de la tienda.

El arrestado, de 34 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias, y posteriormente ser puesto a disposición judicial. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Donostia, donde quedó ingresada.