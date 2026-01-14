Detenido en Irun tras golpear a una persona para robarle la cartera cuando iba a pagarle una consumición

SAN SEBASTIÁN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Irun (Gipuzkoa) a un hombre, acusado de un delito de robo con violencia, después de que golpeara a una persona para robarle la cartera. La víctima ha sido asaltada cuando procedía a pagar una consumición al agresor.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el incidente se ha producido la pasada medianoche en un local hostelero de Irun. Dos amigos han invitado a un desconocido a algo de comer en un restaurante de comida rápida.

En el momento que uno de ellos se disponía a pagar la consumición y extraía su cartera, el desconocido se ha abalanzado sobre él y le ha agarrado de la chaqueta, golpeándole en la cara, provocándole la pérdida de dos piezas dentales, y le ha amenazado para que le diera el dinero. Su amigo ha socorrido a la víctima intentando separarles y ha arrojado al agresor al suelo, huyendo este del local.

Poco después, se han personado varios recursos de la Ertzaintza y han procedido al arresto del sospechoso en las inmediaciones del establecimiento, un hombre de 39 años, acusado de robo con violencia.

El arrestado, que tenía pendiente tres órdenes judiciales de detención, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.