Detenido un joven de 19 años en Vitoria-Gasteiz por agredir en plena calle a su novia de 14

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron en la tarde del pasado sábado a un varón, de 19 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género y agresión sexual a menor de 16 años, tras agredir a su pareja, de 14 años, en plena calle.

En una nota, la Policía Local ha señalado que los hechos ocurrieron sobre las 18.30 horas cuando la sección de Menores de esta policía tuvo conocimiento de que una menor de 14 años había sido insultada y agredida por su pareja, de 19 años, quien, además, le había arrebatado el teléfono móvil en plena vía pública, en la calle Luis Heintz.

Tras recopilar información acerca del paradero de la menor y localizarla junto con su pareja, así como tras entrevistarse los policías con testigos de los hechos, se procedió a la detención del joven.