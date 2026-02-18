Detenido un joven de 20 años en Vitoria-Gasteiz por maltrato habitual a su pareja

VITORIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por un presunto delito de maltrato habitual, en el ámbito de la violencia de género, a su pareja.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 17.00 horas de este pasado martes, cuando se recibió una llamada en el 092 en la que se oían gritos de una mujer pidiendo auxilio, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Varias patrullas se personaron en el domicilio del Casco Viejo en el que se estaba produciendo la agresión y se entrevistaron con la persona que había realizado la llamada, quien indicó que una amiga suya había sido agredida por su pareja y que no era la primera vez que sucedía.

Una vez en el domicilio, en vista de las manifestaciones de la víctima y el hombre, los daños observados en el inmueble y las lesiones que vieron en la mujer, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor.