Detenido un joven tras agredir a otro en la madrugada del pasado sábado en Irun (Gipuzkoa)

Servicios de emergencias de la Ertzaintza han atendido a los jóvenes - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 20 años acusado de agredir a otro de 25 en la madrugada del pasado sábado en la localidad guipuzcoana de Irun, a quien propinó un puñetazo, que le hizo caer al suelo y perder el conocimiento, momento en el que la víctima recibió una patada en la cabeza por parte del atacante.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la investigación llevada a cabo por la Ertzain-etxea de Irun, con relación a la agresión sufrida por un varón en la madrugada del pasado sábado en la localidad fronteriza, ha derivado en la detención de un hombre, de 20 años, acusado de un delito de lesiones por agresión.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la madrugada del pasado sábado en Irun. La víctima, un joven de 25 años, se encontraba en compañía de unos amigos en la plaza San Juan, cuando fue agredido por un varón que le propinó un puñetazo, que le hizo caer al suelo y perder el conocimiento.

Según el testimonio de varios testigos, cuando la víctima se encontraba en el suelo, el presunto agresor le propinó una patada en la cabeza. A los pocos minutos se personaron en el lugar varias patrullas de la Ertzaintza, que observaron que el varón agredido sangraba de la cabeza y de la boca, por lo que solicitaron una ambulancia, que trasladó a la víctima al Hospital Comarcal de Bidasoa.

Los testigos manifestaron a los agentes que la víctima había sido agredida gratuitamente por un varón que había huido del lugar. La Ertzaintza dio inicio a una investigación que ha derivado en la detención en la mañana de este pasado martes de un varón, de 20 años, acusado de un presunto delito de lesiones por agresión.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias pertinentes y en la tarde de este pasado martes fue puesto a disposición judicial.