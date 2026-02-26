Detenido un joven por atracar un salón de juegos de Beasain agrediendo al camarero con táser y un anillo-navaja

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Beasain a un hombre de 27 años acusado de atracar un salón de juegos de este municipio el pasado 15 de febrero agrediendo al camarero con un anillo-navaja y un dispositivo táser.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, poco antes de la medianoche del pasado 15 de febrero, antes de cerrar el establecimiento y cuando solamente se encontraba un trabajador en el local, un hombre encapuchado y con la cara tapada accedió al interior.

Posteriormente, entró a la zona de la barra y esgrimiendo un anillo, que tenía un filo cortante, pidió el dinero al empleado y empezó a forcejear con él.

El atracador consiguió las llaves de las máquinas del establecimiento y llevó por la fuerza al camarero hasta la ruleta, donde trató de abrir la caja para sustraer la recaudación, sin llegar a conseguirlo.

Luego, de manera violenta, llevó al trabajador hasta otra estancia, le amenazó con un dispositivo de descargas eléctricas que llevaba en el bolsillo y arrancó por la fuerza una pequeña caja fuerte anclada a la pared, para después darse a la fuga con la misma por una puerta trasera.

Los agentes realizaron una inspección ocular en el lugar de los hechos y comenzaron la investigación, logrando identificar al autor del robo violento, por lo que iniciaron gestiones para su localización.

Finalmente, este pasado miércoles, una patrulla de la Ertzaintza localizó al sospechoso en el mismo municipio de Beasain y procedió a su detención. El arrestado, de 27 años y que tiene antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Tolosa.