Detenido un joven en Pasaia tras ser sorprendido durmiendo en la cama de una casa en la que entró a robar

SAN SEBASTIÁN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este pasado miércoles en la localidad guipuzcoana de Pasaia a un joven de 21 años que fue sorprendido durmiendo en la cama de una casa en la que entró a robar por familiares del propietario de la vivienda y salió después huyendo hacia las vías del tren.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, agentes de la Ertzaintza fueron requeridos para dirigirse a Pasaia, a la vía férrea de Euskotren, este pasado miércoles, ya que había un joven que había huido de una vivienda saltando por una ventana.

El propietario llevaba un par de días fuera de la casa y el joven, aprovechando la ocasión, accedió al interior forzando la puerta de entrada.

Cuando varios familiares acudieron a la vivienda para visitarla, detectaron daños en la cerradura de la puerta y observaron que en su interior alguien había estado cocinando en la cocina.

Acto seguido, se encontraron a un extraño durmiendo en una habitación y éste, al ver a estas personas, huyó de la casa saltando por una ventana a las vías del tren, tomando previamente una videoconsola, dinero y algún que otro objeto.

Los agentes que acudieron al lugar localizaron al ladrón en el andén de la estación y lo detuvieron por robo con fuerza en una casa y lo trasladaron a dependencias policiales. Los objetos sustraídos fueron incautados a sus propietarios para poder devolverlos. El detenido, de 21 años, será puesto a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas.