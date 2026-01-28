Detenido un ladrón en Vitoria-Gasteiz que regresó al establecimiento robado para recuperar efectos personales olvidados

Archivo - Policía Local de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz detuvieron a primera hora de la tarde de este pasado martes a un varón, de 44 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia, quien regresó al establecimiento en el que había hurtado para recuperar efectos personales que dejó olvidados.

En un comunicado, la Guardia Urbana ha trasladado que los hechos sucedieron sobre las 15.00 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Operaciones para que se dirigiera a un establecimiento de la calle Doce de Octubre, donde un varón había sustraído dinero de la caja registradora y había forcejeado con los empleados, para inmediatamente abandonar el lugar.

Cuando los policías llegaron al lugar, se encontraron a los trabajadores del local con el presunto hurtador. Resultó que este hombre había accedido al establecimiento utilizando un destornillador para abrir la puerta de entrada, ya que en ese momento estaba cerrada, pero dos empleados se encontraban dentro, en un espacio al fondo del local.

Tras acudir rápidamente, se encontraron al varón cogiendo dinero de la caja registradora. Cuando trataron de impedírselo, el hombre forcejeó con ellos y tiró a uno al suelo, consiguiendo escapar del lugar.

En su huida se desprendió de la herramienta pero, segundos más tarde, regresó de nuevo al local para negociar y tratar de recuperar efectos personales que se había dejado en el interior, a cambio de devolver el dinero que había sustraído. En vista de todo ello, los agentes procedieron a la detención.