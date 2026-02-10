Detenido en Llodio por tráfico de drogas tras ser sorprendido con 55 gramos de speed y un trozo de hachís

BILBAO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 57 años, fue detenido este pasado lunes en Llodio (Álava) por un delito de tráfico de drogas tras ser hallado en su poder 55 gramos de sulfato de anfetamina o speed, distribuidos en envoltorios individuales, supuestamente preparados para su venta, un trozo de hachís y 430 euros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Hacia las ocho de la tarde de este pasado lunes, una patrulla que realizaba funciones de protección ciudadana por el barrio laudiotarra de Areta observó cómo ante su presencia en el lugar dos individuos se introdujeron, de inmediato, en la estación de tren.

Ante esta actitud, aparentemente esquiva, la dotación policial se dirigió hacia los dos hombres para proceder a su identificación. Ambos mostraron signos de nerviosismo constatando, además, que uno de ellos tenía antecedentes por tráfico de drogas.

En un registro superficial, se pudo comprobar que este último portaba entre sus pertenencias una caja conteniendo en su interior 48 envoltorios con una sustancia en polvo, speed, con un peso total de unos 55 gramos. También le fue incautado un trozo prensado de hachís y 420 euros, distribuidos en billetes de diversa cuantía, junto con utensilios para el consumo de estupefacientes.

El hombre, de 57 años, fue arrestado por un presunto delito de tráfico de drogas. En la mañana de este martes, una vez concluidas las correspondientes diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.