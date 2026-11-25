Puerto de Pasaia - APP

SAN SEBASTIÁN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido en la localidad guipuzcoana de Pasaia a un marinero de 60 años por presuntamente agredir con un mazo de madera a un compañero de trabajo. Los hechos ocurrieron en el interior de un barco atracado en el puerto pasaitarra y la víctima fue trasladada al Hospital Donostia de San Sebastián con una posible fractura craneal.

El suceso tuvo lugar hacia las dos de la tarde de este pasado martes cuando patrullas de la Ertzaintza se dirigieron al puerto de Pasaia ante el aviso de una agresión entre dos hombres, dos trabajadores de un barco que se encontraba atracado junto a una lonja.

Los agentes accedieron al interior del barco e identificaron a los dos implicados en el incidente, así como a testigos de lo ocurrido.

Al parecer, uno de los marineros había agredido al otro con un mazo de madera y este presentaba lesiones en la cabeza. La víctima, de 44 años tuvo que ser trasladada al Hospital Donostia donde quedó ingresado.

El agresor, de 60 años también fue trasladado para valoración sanitaria y, posteriormente, fue detenido por un delito de lesiones. Una vez finalizadas las diligencias en la Ertzainetxea de Errenteria, el arrestado, ha sido puesto este miércoles por la mañana a disposición del Juzgado de Guardia en San Sebastián.