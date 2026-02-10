Detenido uno de los máximos responsables de la distribución de anfetamina y metanfetamina de la comarca del Bidasoa

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a uno de los máximos responsables de la distribución de anfetamina y metanfetamina de la comarca del Bidasoa. En el marco de la segunda fase de la Operación Policial 'Correcaminos', la Brigada Local de Policía Judicial (BLPJ) de Irun (Gipuzkoa) ha intervenido 25 kilos de anfetamina y metanfetamina y 3 kilos de hachís. La droga intervenida, una vez puesta en circulación, hubiera alcanzado un valor en el mercado negro de más de un millón de euros.

Según ha informado el Cuerpo policial, a comienzos del mes de febrero del pasado año se dio comienzo a esta investigación tras tener conocimiento de que una persona, afincada en el barrio de Artia de Irun, se dedicaba a la distribución de metanfetamina en connivencia con otros individuos.

En esa primera fase, cuya explotación tuvo lugar en mayo de 2025, se procedió a la detención de ese presunto traficante, y de otros que se nutrían de las sustancias que el arrestado distribuía, ya fuese para consumo propio como para su posterior venta.

De este modo, y tras obtener indicios suficientes de esa actividad delictiva, se realizó un registro domiciliario y se intervino 1 kilo de metanfetamina, además de más de 16.000 euros y múltiples armas blancas y objetos peligrosos.

Tras estas detenciones y después de realizar las pesquisas oportunas la Policía Nacional pudo averiguar quién era la persona que suministraba esa droga a estas personas, comprobar que se trataba de un varón español, afincado en Hendaia, el cual movía grandes cantidades de droga concretamente, anfetamina y metanfetamina.

Este individuo actuaba tanto en Hendaia como en la zona de Urrugne e Irun, ya que sus clientes eran consumidores y otros traficantes de dichas sustancias residentes en la comarca del Bidasoa.

Fruto de la investigación, que "resultó compleja sobre todo debido al modus operandi, el cual estaba perfectamente estudiado y que venía desarrollando el principal investigado", los agentes pudieron identificar diversos lugares donde el investigado ocultaba la droga que estaba en su poder. Para ello se valía de diferentes garajes donde trasladaba la droga y desde donde, en remesas más pequeñas, les daba salida procediendo a su venta.

DETENCIÓN

El pasado 17 diciembre, tras obtener indicios de la participación del investigado en la actividad ilícita en cuestión, los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Irun procedieron a la detención del principal investigado, para continuar realizando registros en dos cocheras y en un domicilio de la ciudad fronteriza, contando para ello con la colaboración de la Unidad Caninos de la Jefatura Superior de Policía en Bilbao así como de la Policía Local de Irun.

Fruto de las diligencias llevadas a cabo, se ha podido intervenir 25 kilogramos de anfetamina y metanfetamina, 3 kilos de hachís, útiles para la confección y pesaje de paquetes de droga, así como un teléfono móvil y el vehículo que venía utilizando habitualmente el investigado para el transporte de la droga hasta los lugares de ocultación y entrega de la mercancía.

De modo adicional, en el marco de esta segunda fase de la investigación se ha procedido a la detención de otros dos individuos, uno de ellos por haber quedado constatado su relación con el principal investigado, y que de manera individual e independiente de aquel "menudeaba" para él en la zona de Dumboa de Irun.

La droga intervenida, una vez puesta en circulación, hubiera alcanzado un valor en el mercado negro de más de un millón de euros, si la droga se vendiese por dosis o de más de 700.000 euros si esa venta se efectuase por gramos. La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones.