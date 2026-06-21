Detenido un menor de 16 años en Leioa tras agredir a un joven con un cuchillo tras una discusión

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha sido detenido la madrugada de este domingo en la localidad vizcaína de Leioa, que celebra sus fiestas, tras agredir con un cuchillo a otro joven tras una discusión. La víctima presentaba varias heridas por arma blanca y ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, el incidente se ha producido a la una menos diez de la madrugada de este domingo, cuando una llamada al Servicio de Emergencias informaba de un joven acuchillado en el barrio Elexalde de Leioa.

Un recurso de la Policía Local de Leioa se ha trasladado al lugar y ha observado cómo la víctima, de 18 años, presentaba varias heridas en una pierna, el abdomen y el pecho y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario.

Tras solicitar atención sanitaria para el herido han contactado con varios testigos que han facilitado una descripción del presunto autor de la agresión, que se ha producido tras una discusión entre ambos.

Poco después una patrulla ha localizado al sospechoso, cuya descripción coincidía con el autor de la agresión, en una calle cercana, en las inmediaciones del recinto festivo, procediendo a su identificación.

El sospechoso, un menor de 16 años, presentaba restos de sangre en sus manos por lo que agentes de la Policía Local han procedido a su arresto y ha comunicado a la Ertzaintza su detención. La policía autonómica se ha encargado de la custodia del arrestado y de las correspondientes diligencias de investigación. Una vez finalizadas, el detenido será puesto a disposición judicial.