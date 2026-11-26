Archivo - Bomberos sofocan un contenedor quemado tras una protesta contra Vito Quile en Bilbao (archivo) - H.BILBAO-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este jueves en Bilbao a un joven, de 19 años, relacionado con la quema de un contenedor en el transcurso de los desórdenes públicos que ocurrieron en la capital vizcaína el pasado 26 de octubre. En total, son 18 los detenidos por estos sucesos, además de una persona investigada, ocurridos tras una manifestación de estudiantes en contra de un acto previsto de Vito Quiles en la capital vizcaína que, finalmente, no se llegó a celebrar.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras una labor de investigación que ha continuado desde que se produjeron los altercados, desde la Ertzaintza se han podido realizar las pertinentes comprobaciones y relacionar directamente a un joven, de 19 años, como presunto autor de la quema de un contenedor de obra en la calle Francesc Macià.

Por ello, pasadas las cinco de la tarde de este jueves se ha procedido a su detención por un presunto delito de desórdenes públicos. En total, suman 18 los detenidos por los altercados que ocurrieron en Bilbao en la tarde del 26 de octubre, durante los cuales se produjeron cuantiosos daños en el mobiliario urbano, comercios y vehículos.

El arrestado, que cuenta con una detención previa por parte de la Ertzaintza, se encuentra en dependencias policiales y será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las correspondientes diligencias.