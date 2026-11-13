Detenido en Oñati el destinatario de dos cuadros que contenían cocaína - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en la localidad guipuzcoana de Oñati (Gipuzkoa) a un varón de 42 años de nacionalidad colombiana cuando se disponía a recepcionar dos cuadros de metacrilato que contenían en su interior una sustancia líquida que resultó ser cocaína líquida.

Según ha informado la delegación del Gobierno central en Euskadi, la operación dio comienzo en el recinto aduanero del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil adscritos a la Unidad de Análisis de Riesgo de dicho recinto, actuando en el marco de sus respectivas competencias como Resguardo Fiscal del Estado bajo la dependencia funcional de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria, detectaron un paquete procedente de Colombia contenedor de dos cuadros.

Los cuadros presentaban un líquido transparente en su interior que "inmediatamente despertó sospechas de que pudiera tratarse de una sustancia ilegal", han explicado desde la delegación.

Realizada la perceptiva prueba con un narcotest, "el resultado fue positivo a la cocaína, por lo que, una vez autorizada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil realizaron la entrega controlada de la droga y procedieron a la detención del destinatario en Oñati".

Tras la detención se practicó la entrada y registro de su domicilio donde fueron incautados 1.580 gramos de una sustancia pulverulenta que también ofreció un resultado positivo de cocaína en la prueba del narcotest, así como diverso material tecnológico, documentación variada, diversos productos químicos, una envasadora al vacío, varias básculas de precisión y dos máscaras de protección contra químicos.

El detenido, el material incautado y las actuaciones posteriores, fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bergara de los Juzgados de la citada localidad.