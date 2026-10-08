Detenido el presunto autor de dos robos en viviendas de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido a un hombre de 28 años tras una investigación por robos perpetrados el pasado mes de septiembre en dos domicilios de Vitoria-Gasteiz, a los que accedió por las ventanas después de escalar por la fachada de los inmuebles.

Los hechos se produjeron en la tarde del 19 de septiembre en dos viviendas de la planta baja de edificios ubicadas en dos calles del barrio vitoriano de Judimendi, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

En el primero de los casos, el asaltante fue sorprendido en una de las habitaciones por la moradora del domicilio. Tras llamarle la atención a gritos, este salió huyendo por la ventana de dicha estancia que la mujer había dejado abierta para ventilar, sin llegar a sustraer ningún objeto.

El segundo asalto tuvo lugar posteriormente en otro piso situado en otra calle a escasos cien metros del anterior. El ladrón entró por una ventana que, al parecer, las personas residentes habían dejado abierta y se apoderó de diversos enseres; entre ellos, un ordenador portátil, un teléfono móvil y una cartera con documentación y dinero, según la denuncia presentada.

Una vez conocidos los robos, se iniciaron las correspondientes investigaciones policiales para su esclarecimiento. Fruto de las indagaciones practicadas, este pasado martes los agentes localizaron al supuesto autor de ambos robos, uno consumado y otro en grado de tentativa, procediendo a su detención.

La persona arrestada es un hombre de 28 años. El teléfono móvil sustraído en la segunda vivienda ha podido ser recuperado y devuelto a su legítimo propietario. Este pasado miércoles el arrestado fue puesto a disposición judicial, al quedar finalizadas las diligencias policiales.