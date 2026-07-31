Detenido por robar cálices, crucifijos y relicarios en una iglesia de Getxo (Bizkaia)

Efectos robados en una iglesia de Getxo (Bizkaia) - IREKIA

BILBAO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Getxo detuvieron este pasado jueves a un hombre por robar cálices, crucifijos y relicarios el día anterior en una parroquia de la localidad vizcaína, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos que ha investigado la Ertzainetxea de Getxo ocurrieron durante la madrugada del miércoles en una iglesia del barrio de Algorta. La Ertzaintza tuvo conocimiento esa mañana de que alguien había accedido a dicho centro religioso mientras se encontraba cerrado y había sustraído diversos objetos como cálices, crucifijos y relicarios, algunos de ellos con más de 300 años de antigüedad, y otros utilizados para la actividad diaria de la iglesia como ordenadores y micrófonos.

Agentes de la Ertzaintza se desplazaron al lugar y realizaron las primeras indagaciones, encontrando tirados por los alrededores de la iglesia alguno de los objetos que se habían sustraído.

Durante la mañana de ayer se continuó con las investigaciones y, sobre las once horas, la Policía Local de Getxo identificó a un hombre que pudiera tener relación con estos hechos. Tras realizarle un registro superficial, le encontraron varios de los objetos sustraídos en la parroquia, concretamente un crucifijo y dos relicarios.

Así, procedieron a la detención de este hombre, de 37 años, por un delito de robo con fuerza. A esta persona le constan cuatro detenciones anteriores con la Ertzaintza.

Posteriormente también se localizaron en el domicilio del detenido otra parte de los elementos sustraídos de la parroquia, entre otros, cálices, crucifijos y un ordenador. El detenido fue conducido a dependencias de la Ertzain-etxea de Getxo para realizar las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.