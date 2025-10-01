Detenido por romper el escaparate de un bar para robar monedas de la maquina recreativa en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han detenido esta madrugada a un varón, de 53 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras romper el cristal del escaparate de un establecimiento hostelero para robar las monedas de una maquina recreativa.

La Guardia Urbana ha informado, en un comunicado, que los hechos se produjeron sobre las 5.00 horas cuando una patrulla fue requerida por la Central de Operaciones para que se dirigiera al Paseo de la Unesco, donde un vecino escuchaba la alarma de un establecimiento.

Una vez personados agentes en el lugar, se entrevistaron con un testigo que había visto salir a un varón del bar a través de un agujero realizado en un cristal de su escaparate, describiendo su apariencia y vestimenta.

Tras transmitir esta información al resto de patrullas, se localizó al ladrón en el interior de unos garajes comunitarios de las inmediaciones. Este hombre, además de haberse cortado con los cristales, portaba muchas monedas que había sustraído de la máquina recreativa que previamente había forzado. En vista de todo ello, los agentes procedieron a su detención.