Detenido en San Sebastián tras engañar a una amiga para financiar un coche que no pagó

SAN SEBASTIÁN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo el pasado viernes a un hombre acusado de estafa y apropiación indebida de un turismo, ya que presuntamente engañó a una amiga para que le financiara la compra del vehículo que necesitaba para trabajar acordando pagar su financiación, deuda que no pagó, y obligando a la víctima a pagar varias multas de tráfico contraídas por él.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, la víctima explicó que el mes de mayo del pasado año, el presunto estafador la había solicitado ayuda financiera para comprarse un vehículo que necesitaba para trabajar. Debido a que se encontraba en la lista de morosos, solicitó ayuda a la mujer con el compromiso de pagarle las cuotas mensuales de la financiación que ascendían a 25.000 euros, algo que no hizo.

Además el conductor había sido multado en varias ocasiones repercutiendo la cuantía de las infracciones de tráfico en la propietaria del vehículo.

El implicado citado en dependencias policiales para tomarle declaración, y en ella alegó que ya no tenía vehículo y que lo había dejado estacionado en un aparcamiento, ya que no quería tener ningún conflicto con la denunciante.

Ante las sospechas, una vez finalizada la declaración, los agentes siguieron al implicado y pudieron comprobar como cogía el vehículo que había estacionado en las cercanías y abandonaba el lugar. Ante tal evidencia, una patrulla procedió a interceptar el turismo y proceder al arresto del conductor, de 55 años, acusado de un delito de estafa y apropiación indebida. El detenido fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias y posteriormente ser puesto a disposición judicial.