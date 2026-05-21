Detenido en San Sebastián un menor, de 16 años, cuando conducía sin carnet, acompañado de su hermano de 14 años

Coches patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta madrugada en la carretera GI-40, en San Sebastián, a un menor, de 16 años, cuando conducía un turismo sin haber obtenido nunca el permiso correspondiente, acompañado de su hermano de 14 años.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, sobre la una y media de la pasada madrugada, agentes de la Unidad Territorial de Tráfico de Gipuzkoa tenían establecido un control preventivo de alcohol y drogas en la carretera GI-40, que une la zona de hospitales con la rotonda de Garbera. Durante el control, los ertzainas han dado el alto a un coche con matrícula francesa, y han encontrado en su interior a dos ocupantes aparentemente menores de edad.

Al requerir la documentación, el conductor del vehículo no llevaba ningún carnet identificativo y de manera verbal ha manifestado al recurso policial su nombre y apellido. Los agentes han comprobado que había dado una filiación de otra persona, de un varón adulto con permiso de conducción en vigor.

Una vez realizadas las comprobaciones sobre la identidad de la persona, se ha averiguado que el conductor era un menor, de 16 años y nacionalidad francesa, que no ha obtenido nunca el permiso de conducción.

El copiloto del coche era su hermano, otro menor, de 14 años. Al parecer, el joven habría cogido horas antes las llaves del turismo a un familiar y se habrían desplazado, posiblemente desde Tolosa hasta la capital guipuzcoana.

Una patrulla ha llevado al menor de 14 años al domicilio familiar, mientras que el conductor ha sido detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y trasladado a dependencias policiales para su correcta identificación y la instrucción de las diligencias correspondientes. El menor ha quedado esta mañana a cargo de su madre.