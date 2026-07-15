Detenido en Santurtzi por agredir a su pareja y causar lesiones al padre de esta con una catana

Archivo - Coche de Ertzaintza en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 31 años de edad, fue detenido este pasado martes en Santurtzi acusado de un delito de violencia de género tras agredir a su pareja en una vivienda de la localidad vizcaína. Además, se le investiga por un delito de lesiones por herir, al parecer con una pequeña catana, en una mano y en una pierna al padre de la mujer, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21.30 horas de este pasado martes, en una calle del barrio de San Juan en el municipio de Santurtzi cuando la Ertzaintza fue alertada de una pelea entre varias personas.

Al llegar las patrullas de la comisaría de Muskiz, un vehículo trató de huir del lugar siendo interceptado e identificado el único ocupante, su conductor. Dentro del coche fue hallada una pequeña catana. Además, el automóvil presentaba varios desperfectos, algunos de ellos, según se pudo determinar, causados por el mismo conductor al golpear dos coches estacionados en la zona.

Los agentes intervinientes contactaron allí con varias personas, entre ellas una mujer, de 34 años, que presentaba diversos golpes y contusiones en la cara y en los brazos, pareja del citado conductor. Esta informó que el incidente se había originado en una vivienda cercana, tras una discusión entre ambos. En un momento dado, el implicado la agarró del pelo y le propinó varios puñetazos. Finalmente, pudo salir de la casa para refugiarse en el domicilio de sus padres, situado en las proximidades.

Según el mismo relato de la víctima, su compañero sentimental se dirigió poco después al portal del inmueble de sus progenitores, coincidiendo allí con su padre al que le causó varios cortes en una mano y en una pierna, presumiblemente con la catana, por lo que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario.

El implicado habría ocasionado también daños en el portal de la vivienda de los padres de la víctima y conducido su vehículo de manera temeraria por la zona, antes de tratar de huir de allí y ser interceptado por las patrullas de la Ertzaintza.

Ante tales circunstancias, se procedió a su detención por un delito de violencia de género y se le han abierto diligencias como investigado por delitos de lesiones y daños, debido a la agresión al padre de la víctima y los desperfectos causados.

La mujer fue atendida en un centro hospitalario para, posteriormente, presentar denuncia en la Ertzaintza, al igual que el padre, de 68 años. El arrestado, de 31 años, ha sido presentado en el Juzgado al finalizar los trámites policiales.

En la zona de la trifulca, los recursos policiales hallaron un palo de metal con empuñadura de madera y un trozo de un palo de golf, al parecer, utilizados en la misma.