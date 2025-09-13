Detenido en una sucursal bancaria de Bilbao por intentar cobrar un cheque falsificado de un talón robado

BILBAO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años de edad ha sido detenido en Bilbao acusado de un delito de estafa al acudir a una oficina bancaria la mañana del viernes con intención de cobrar un cheque falsificado de un talón del que se había denunciado previamente su robo.

Según ha detallado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron antes de las 10.00 horas del viernes, cuando los trabajadores de una entidad bancaria en Bilbao solicitaron la presencia policial ya que un hombre había acudido para el cobro de un cheque sospechoso.

Las patrullas pudieron comprobar que se trataba de una falsificación por lo que el implicado fue arrestado por un presunto delito de estafa, con el añadido de que la víspera había tratado cobrar el cheque en otra oficina de la misma entidad. En el registro realizado al detenido se ocuparon, además, cuatro tarjetas de crédito de tres personas diferentes de las que no pudo justificar su procedencia.

El detenido fue conducido a dependencias policiales donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial, y la Ertzaintza mantiene abierta la investigación para tratar de esclarecer la vinculación del detenido con las tarjetas de crédito incautadas, así como con el talón de cheques al que pertenecía la falsificación ya que se había denunciado previamente su robo.