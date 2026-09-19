Detenido en Trapaga (Bizkaia) el presunto conductor fugado del vehículo que atropelló a una mujer en Bilbao

BILBAO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Trapaga (Bizkaia), a instancias de la Policía Municipal de Bilbao, a un hombre como presunto autor del atropello a una mujer este sábado por la mañana en Bilbao.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao, los hechos han tenido lugar pasadas las 06.30 horas en la avenida Sabino Arana de Bilbao. Una mujer ha pasado corriendo la carretera, al parecer, en fase roja del semáforo, cuando un vehículo la ha atropellado y arrastrado varios metros.

La mujer ha sido trasladada con heridas graves al Hospital de Cruces, mientras el conductor se ha dado a la fuga. Finalmente, la Ertzaintza ha localizado al presunto autor de los hechos en el municipio vizcaíno de Trápaga.